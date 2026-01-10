Минула доба, 9 січня, стала справжнім випробуванням для мешканців області. Через сильні снігові перемети та ожеледицю надзвичайники чотири рази виїжджали на допомогу, щоб врятувати людей та розблокувати рух.

Як повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області, найтривожніший випадок трапився ввечері, о 20:30, поблизу села Зубрець Бучацької громади. Легковик застряг у сніговому заметі посеред польової дороги. Ситуація була критичною, адже в салоні перебувала породілля, яка потребувала негайної допомоги.

Ця історія має щасливий фінал завдяки небайдужості та кооперації багатьох служб. Завдяки злагодженим діям рятувальників, поліції, представників Бучацької міської ради та компанії «ТБЦ» жінку вдалося швидко визволити зі снігової пастки. Породіллю вчасно передали медикам карети екстреної допомоги.

Через негоду медики теж потребували допомоги, щоб рятувати інших. Надзвичайники двічі за добу витягали автомобілі «швидкої» зі снігових заметів.

Зранку, о 07:50, у селі Гайворонка Золотниківської громади спецтранспорт медиків застряг у снігу. Рятувальники відбуксирували його на розчищену ділянку.

Трохи пізніше, о 09:37, у місті Бережани на вулиці Кошовій «швидка», що прямувала на виклик, не змогла проїхати складну ділянку. Бійці ДСНС оперативно розблокували шлях лікарям.

Не обійшлося і без аварій. Вдень у селі Доброполе Бучацької громади водій мікроавтобуса Renault Trafic не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Машина злетіла в кювет і перекинулася. Рятувальники поставили автомобіль на колеса та відбуксирували його на безпечну ділянку дороги.

Служби закликають: будьте обережні на зимових дорогах. Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію — телефонуйте «101».

