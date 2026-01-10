Щодня до працівників поліції надходять сотні повідомлень про різні злочини та правопорушення, зникнення людей. Правоохоронці реагують та перевірять кожну інформацію. Проте серед них часто зустрічаються і неправдиві виклики, зазначили в обласній поліції.



За 2025 рік поліцейські склали 2764 протоколи за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. За таке правопорушення передбачено штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Часто люди намагаються вирішити особисті неприязні стосунки, викликавши поліцейських, телефонують напідпитку. Були випадки, коли заявники забували, де припаркували свої транспортні засоби і повідомляли про їх незаконне заволодіння. Надходили до поліцейських заяви від громадян про вчинення крадіжок, грабунків, а згодом з’ясовувалося, що люди самі губили майно.



Правоохоронці звертаються до громадян бути свідомими, і перш ніж повідомляти про такі випадки – переконайтеся у їх правдивості та достовірності.



Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється згодом неправдивим, працівники екстрених служб затрачають час, зусилля, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги.



Правоохоронці звертають увагу громадян на відповідальність за неправдиві виклики не лише поліції, а й пожежно-рятувальної служби, швидкої медичної допомоги чи інших аварійних служб.





