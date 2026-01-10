Капітан Олексій Кайда, народний депутат України VII скликання, голова Тернопільської обласної ради, а нині керівник секретаріату Тернопільської обласної ради, командир батареї 45-ї окремої артилерійської бригади 11-й армійського корпус ЗСУ захищає Батьківщину на передовій. Відзначений різними бойовими нагородами. А тепер Олексій Кайда цілком заслужено отримав «Залізний Хрест» міністра оборони України.

Командир бригади, полковник Олег Файдюк особисто привітав побратимів і вручив їм почесні нагороди та заохочувальні відзнаки.

Вітаємо та пишаємося Вами, Олексію Петровичу! Дякуємо за захист України!

