Командира батареї, екс-голову Тернопільської обласної ради Олексія Кайду нагородили «Залізним Хрестом»
Капітан Олексій Кайда, народний депутат України VII скликання, голова Тернопільської обласної ради, а нині керівник секретаріату Тернопільської обласної ради, командир батареї 45-ї окремої артилерійської бригади 11-й армійського корпус ЗСУ захищає Батьківщину на передовій. Відзначений різними бойовими нагородами. А тепер Олексій Кайда цілком заслужено отримав «Залізний Хрест» міністра оборони України.
Командир бригади, полковник Олег Файдюк особисто привітав побратимів і вручив їм почесні нагороди та заохочувальні відзнаки.
Вітаємо та пишаємося Вами, Олексію Петровичу! Дякуємо за захист України!