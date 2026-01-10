До поліції звернулася жителька Тернополя, 1992 року народження, із заявою про те, що стала жертвою шахрайської схеми.



За її словами, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання можливості отримання доходу в мережі інтернет, заволоділа її коштами.



Потерпіла власноруч перерахувала 47 тисяч гривень зі своєї банківської картки на кілька сторонніх рахунків, реквізити яких надала невідома особа під час спілкування під приводом “перевірки правильності транзакцій”.



За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності, повідомили в обласній поліції.





Подобається це: Подобається Завантаження…