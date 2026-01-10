Державна програма «Ветеранський спорт» дозволяє ветеранам та учасникам бойових дій отримувати фінансову підтримку для занять спортом та фізичної реабілітації. Щокварталу учасники програми можуть отримувати 1500 грн.

Хто може долучитися до програми

«Щоб скористатися програмою, достатньо мати один із визначених статусів: ветеран війни, учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Заявка подається через портал або застосунок «Дія», після чого відкривається картка для отримання коштів, – пояснює юрист Тернопільського обласного осередку ГО «Захист Держави» Олександр Нюня. – Долучитися до програми можуть ветерани й ветеранки, які мають верифікований РНОКПП, досягли 18 років, мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, і відкрили спеціальний рахунок Дія.Картки у банку-учаснику програми».

Правник наголошує, що кошти мають цільове призначення і можуть бути використані лише у визначених закладах. Це гарантує, що програма дійсно допомагає ветеранам покращити здоров’я та відновитися після служби.

Як подати заявку

Подати заявку можна з 1 по 20 січня включно:

Зайдіть у застосунок Дія.

Перейдіть до розділу «Ветеран PRO».

Оберіть послугу «Ветеранський спорт».

Оберіть Дія.Картку для отримання виплат і надішліть заявку.

Після схвалення кошти надійдуть автоматично.

На що можна витратити виплату

Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров’я та знімають напругу – плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності.

Де отримати консультацію

Для отримання безоплатної правової допомоги у Тернополі можна звертатися за адресою:

м. Тернопіль, вул. Замкова, 5

Телефон для довідок: (066) 005 86 40.

