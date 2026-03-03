Учасники міжнародного проєкту ERASMUS+ «Реакція університетів на великі перешкоди: Розбудова стійких систем вищої освіти для управління суспільними кризами та відповіді на них (TURBO)» отримали вагомий професійний здобуток.

За результатами інтенсивного навчання представники закладу вищої освіти – Юлія Паланюк, Інна Сисоєва, Олена Карась, Анастасія Ятищук, Олена Стефанишин, Ольга Царик – успішно опанували базову програму з кризового менеджменту та отримали сертифікати від провідних європейських інституцій – Університету Норд (Королівство Норвегія) та Університету Леона Козмінського (Республіка Польща).

Ця освітня ініціатива спрямована на суттєве підвищення професійної компетентності освітян у сфері управління в умовах невизначеності. Отримання сертифікатів міжнародного зразка підтверджує високий рівень підготовки фахівців ЗУНУ та їхню здатність впроваджувати інноваційні стратегії стійкості у навчальний процес і систему управління університетом. Програма TURBO фокусується на створенні надійних механізмів реагування на глобальні суспільні кризи, що є надзвичайно актуальним для розвитку сучасної вищої школи України.

Варто зазначити, саме на базі ЗУНУ активно діє такий масштабний міжнародний проєкт, який відкриває нові горизонти для наукового та адміністративного зростання. Успішна участь у цій програмі є ще одним кроком до інтеграції університету в європейський освітній простір та зміцнення нашої академічної репутації на світовій арені.