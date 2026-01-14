На запрошення професора, д-ра Томаса Шрьодера (Prof. Dr. Thomas Schröder), у межах роботи міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ, з 5 по 9 січня 2026 року студенти спеціальності В11 “Філологія” Аделія Кухарчук, Христина Казмірчук, Андрій Стравський, Святослав Білінський та Віктор Слабодух разом з професором кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Ольгою Царик взяли участь у Winter School в TU Dortmund на тему «Deutsch-Ukrainische Perspektiven auf Demokratiebildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung».

Учасники відвідали лекції та воркшопи професора Майке Шмідт-Ґляйм, де обговорювалися питання демократії, соціальної ієрархії, глобалізації, взаємодії людини з природою й довкіллям. Молоді люди також заслухали лекції професора Томаса Шрьодера про формування необхідних компетенцій у професійній діяльності.

Студенти та професор кафедри іноземних мов та ІКТ ЗУНУ Ольга Царик презентували систему вищої освіти України та обговорили досвід навчання в умовах війни.

Аделія Кухарчук, студентка групи БКП-22, зазначила: «Зимова школа змусила мене по-новому подивитися на знайомі поняття. Дискусії були глибокими й водночас дуже відкритими, що допомогло критично переосмислити демократію та соціальні структури».

Поділилася враженнями від навчання студентка групи БКП-41 Христина Казмірчук: «Особливо запам’яталася атмосфера щирого діалогу та зацікавленості. Було важливо мати можливість відкрито говорити про наш досвід навчання в умовах війни й бути почутими».

Зимова школа в Дортмунді стала інтенсивним і змістовним досвідом, який поєднав академічні дискусії, практичну роботу та міжкультурний діалог. Учасники отримали можливість критично осмислити сучасні суспільні виклики, поділитися власним досвідом та побачити, як освіта й міжнародна взаємодія можуть слугувати простором для глибшого розуміння світу й свого місця в ньому.