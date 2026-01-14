Скільки триватиме прийом у лікаря та як записатися на обстеження? У Міністерстві охорони здоров’я розкрили деталі програми Скринінг здоров’я 40+, яка з початку року діє в Україні. Програма передбачає раннє виявлення низки недуг для людей віком від 40 років.

Центр громадського моніторингу та контролю розповідає детальніше.

Навіщо потрібна програма

З 1 січня в Україні почала діяти програма Скринінг здоров’я 40+, яка передбачає раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя. Як пояснили у МОЗ, програма допоможе суттєво зменшити тяжкі наслідки від багатьох захворювань.

Відповідно до даних міністерства, серцево-судинні недуги спричиняють 60% передчасних смертей в Україні, забираючи щодень понад 1000 життів. А більш ніж 1,2 мільйона українців живуть із цукровим діабетом, при цьому близько половини навіть не здогадуються, що в них є цей діагноз. Також біля 10 мільйонів співвітчизників можуть зіткнутися з ментальними проблемами, передусім, внаслідок війни.

“Як держава ми зацікавлені в тому, щоб раніше виявляти, простіше лікувати певні хвороби і людина була довше активно здоровою. Друге питання, це мотивація для людини виявити вчасно ризики, потурбуватися про своє здоров’я та управляти ним. За результатами скринінгу можуть бути консультації лікаря, можуть бути виписані рецепти на безкоштовні ліки у рамках програми “Доступні ліки”, а також передбачено комплекс рішень, які називаються “Здорове серце”. Це і можливість операцій на серці, зокрема, шунтування та стентування абсолютно безкоштовно”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у Медіацентрі Україна.

Як скористатися

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія – на 30-й день після свого дня народження. Далі необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти – 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження Скринінгу здоров’я 40+.

Для людей, які Дією не користуються, потрібно буде через 30 днів після дня народження замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у визначених банках (наразі – це ПриватБанк) та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії.

Де пройти обстеження

За інформацією МОЗ, до програми вже висловили бажання приєднатися понад 400 медичних закладів, серед них комунальні, державні та приватні. Долучаються до участі у проведенні Скринінгу 40+ також і лікарі-ФОПи. У міністерстві обіцяють цей перелік розширити і незабаром опртлюднити.

Програма включає в себе доказовий перелік медичних інтервенцій: анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок. Після отримання результатів лікар має надати рекомендації щодо подальших дій.

“Потрапивши на прийом до лікаря за програмою Скринінг здоров’я 40+, у пацієнта буде від 60 до 90 хвилин на прийом. Кількість візитів у рамках програми максимально – три. Але це не означає, що ви не можете більше записуватись до свого сімейного лікаря за потребою, яка є поза межами скринінгу”, – розповіла під час брифінгу директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Ольга Данчівська.

Скринінг обіцяють розширювати

У МОЗ запевняють – програму з часом будуть розширювати. “Ми говоримо про те, що якщо людям зручно, вони можуть скористатися закладами охорони здоров’я, наближеними до їхніх населених пунктів. Але поступово ми будемо запускати виїзні бригади – це наступний етап”, – зазначив міністр охорони здоров’я.

Загалом, у відомстві очікують, що у 2026 році Скринінг здоров’я 40+ пройдуть близько 5 мільйонів українців.