З 1 січня 2026 року в Україні стартувала щорічна деклараційна кампанія, у межах якої громадяни мають задекларувати доходи, отримані протягом 2025 року. Подання декларації про майновий стан і доходи та своєчасна сплата податків є не лише вимогою податкового законодавства, а й важливим внеском кожного платника у фінансову стійкість держави, її безпеку та обороноздатність.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Обов’язок подати податкову декларацію мають фізичні особи, які у 2025 році отримували:

доходи, з яких під час виплати не було утримано податок і які не належать до звільнених від оподаткування;

доходи від осіб, що не є податковими агентами (зокрема від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від здійснення підприємницької діяльності (за винятком ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокатської, нотаріальної, аудиторської тощо);

інші доходи у випадках, визначених Податковим кодексом України.

Також декларацію зобов’язані подати:

іноземці, які за результатами 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з джерел в Україні, так і іноземні;

громадяни-резиденти України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до дати виїзду.

Водночас вважається, що обов’язок із подання декларації виконано, якщо громадянин отримував доходи, які не включаються до оподатковуваного доходу відповідно до Податкового кодексу України, доходи виключно від податкових агентів, наприклад, заробітну плату, доходи від продажу, обміну або дарування майна, що не підлягають оподаткуванню або оподатковуються за нульовою ставкою, а також спадщину, з якої податок уже сплачено або яка оподатковується за нульовою ставкою. Інші випадки, коли декларація не подається, також прямо визначені податковим законодавством.

Для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації про майновий стан і доходи встановлено до 1 травня 2026 року. Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України та є єдиною для всіх платників податків.

Разом із тим громадяни мають право добровільно подати декларацію з метою отримання податкової знижки, зокрема за витратами на навчання, страхування, іпотечні відсотки та інші витрати, дозволені законодавством. Таку декларацію можна подати до 31 грудня 2026 року включно, додавши копії документів, що підтверджують понесені витрати.