Чортківська міська рада спільно з Чортківською центральною міською лікарнею анонсує спільний проєкт на підтримку поранених воїнів з ампутаціями – захисників та захисниць із Чортківської громади.

«Ми шукаємо фотографів та власників фотостудій, які готові на безкоштовній основі провести фотосесії для наших Героїв.

Цей проєкт про прийняття себе нового, про повернення до цивільного життя, про віру в себе після поранення. Про момент, коли людина знову бачить у дзеркалі не лише біль війни, а силу, гідність і красу.

Портрети будуть розміщені у реабілітаційному відділенні Чортківської центральної міської лікарні, щоб щодня нагадувати: вони не самі, їх бачать, цінують і ними пишаються.

Якщо ви фотограф, маєте фотостудію або знаєте тих, хто може долучитися – напишіть нам у приватні повідомлення або відгукніться у коментарях», – наголосили у міськраді.