14 січня о 06:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на складі магазину будівельних матеріалів у місті Чортків.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, площа пожежі становила близько 500 м².

До місця події негайно виїхали підрозділи Чортківського гарнізону. З огляду на масштаб загоряння та загрозу швидкого поширення вогню до гасіння залучили додаткові сили й засоби.

Загалом до ліквідації пожежі було залучено: 28 рятувальників, 6 одиниць основної та 2 одиниці допоміжної техніки.

О 07:54 пожежу локалізували, о 10:05 — повністю ліквідували.

Обставини виникнення надзвичайної події та розмір завданих збитків встановлюють.