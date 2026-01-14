На Тернопільщині слідчі поліції повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво та збут тютюнової сировини

Фігурантів підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової сировини у промислових масштабах. Готову продукцію вони розсилали поштою по Україні.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Заходи із викриття та документування незаконної діяльності проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції за оперативного супроводу СБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував мешканець Тернопільської області, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох осіб. Ролі між фігурантами були чітко розподілені, діяльність здійснювалася з дотриманням заходів конспірації. Учасники групи займалися скупкою тютюнового листя, налагодили його ферментацію, сушіння, подрібнення та збут готової продукції.

Для організації виробничого процесу фігуранти облаштували господарське приміщення в одному з сіл Чортківського району та придбали спеціальне обладнання.

Тютюнову сировину гуртовими партіями відправляли замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя. Частину коштів, отриманих злочинним шляхом, фігуранти легалізували, придбавши транспортні засоби.

Поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на 20 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене організованою групою), а також одній особі – за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).