На Тернопільщині розслідують факт інтернет-шахрайства, внаслідок якого мешканка обласного центру втратила 200 000 гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жінка 1977 року народження. Вона повідомила, що стала жертвою шахрайських дій під час користування сервісом онлайн-оголошень.

За попередніми даними, потерпіла розмістила на сайті оголошення про продаж товару. Згодом із нею зв’язалася невідома особа, яка представилася покупцем.

Під приводом оформлення так званої «безпечної доставки» зловмисник надіслав жінці фішингове посилання.

Перейшовши за ним, потерпіла ввела персональні дані та реквізити своїх банківських карток. Після цього з її рахунків були списані кошти на загальну суму 200 000 гривень на підконтрольні шахраєві рахунки.

Одразу після заволодіння коштами зв’язок із псевдопокупцем обірвався.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах.

Поліцейські встановлюють особу зловмисника та проводять необхідні слідчі дії.

Поліція закликає громадян не переходити за підозрілими посиланнями і вкотре наголошують:

оформлюйте доставку виключно через офіційний функціонал платформи;

не вводьте дані банківських карток на сторонніх сайтах;

не повідомляйте нікому CVV-код, PIN-код, логіни та паролі до інтернет-банкінгу;

для отримання коштів достатньо лише номера картки;

у разі сумнівів – припиняйте спілкування та перевіряйте інформацію.

Якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно телефонуйте на спецлінію 102.