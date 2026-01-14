За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у період з 15 по 19 січня на дорогах області очікується ожеледиця.

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом. Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“Дотримуйтесь безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами. Обирайте помірну швидкість, щоб мати змогу вчасно загальмувати. Уникайте різких маневрів, обгонів та екстреного гальмування. Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість до мінімуму”, — наголошують рятувальники.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.