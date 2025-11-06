Якщо тиск підвищується, а ліків під рукою немає – на допомогу може прийти звичайний чай. Деякі його види м’яко розширюють судини, знімають напругу й допомагають серцю працювати спокійніше.

Чай не замінює медикаментозне лікування, але додавання цього напою в раціон може стати невеликим, але ефективним кроком до поліпшення здоров’я серця, пише Health.

Чай з гібіскуса

Цей чай готують із висушених пелюсток квітки гібіскуса. Він не містить кофеїну і має яскравий, терпкий смак. Антиоксиданти в цьому чаї підтримуватимуть здоров’я кровоносних судин і сприятимуть їхньому розслабленню, що, своєю чергою, може сприяти зниженню артеріального тиску.

В одному дослідженні у людей, які випивали дві чашки чаю з гібіскуса щодня, спостерігалося значне зниження артеріального тиску порівняно з групою, яка приймала плацебо.

Зелений чай

Один із ключових антиоксидантів у зеленому чаї, катехіни, може сприяти підтримці еластичності кровоносних судин і поліпшенню кровообігу. Ці сполуки також мають протизапальну дію, що сприяє загальному здоров’ю серцево-судинної системи.

Дослідження показують, що регулярне вживання зеленого чаю може чинити невеликий, але значущий вплив на артеріальний тиск. У людей, які регулярно вживають зелений чай, спостерігається зниження артеріального тиску. Більшість досліджень показують, що для досягнення позитивного ефекту достатньо двох-чотирьох чашок зеленого чаю на день.

Ромашковий чай

Ромашковий чай допомагає розслабитися, але він також може підтримувати нормальний артеріальний тиск. Стрес і поганий сон пов’язані з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії. Заспокійливі властивості ромашки можуть побічно сприяти поліпшенню сну. Ромашка також містить флавоноїди та фенольні кислоти, які діють як антиоксиданти та допомагають зменшити запалення в організмі.

Чорний чай

Це натуральне джерело флавоноїдів, які можуть захищати кровоносні судини, зменшувати запалення і підтримувати здоровий кровообіг.

У людей, які регулярно п’ють чорний чай (зазвичай від двох до п’яти чашок на день), як правило, нижчий артеріальний тиск, ніж у тих, хто його не п’є. Ефект незначний, але навіть невелике зниження може мати суттєве значення для здоров’я серця.

Чай улун

Він містить суміш корисних сполук, таких як катехіни, теафлавіни та інші поліфеноли з антиоксидантними властивостями.

Деякі дослідження припускають, що він може сприяти зниженню артеріального тиску. В одному дослідженні у людей, які пили улун, спостерігалося поліпшення артеріального тиску.

Часниковий чай

Під час подрібнення або розчавлювання свіжого часнику виділяється аліцин, що сприяє зниженню окисного стресу і поліпшенню кровообігу. Дослідження показують, що аліцин може сприяти розслабленню кровоносних судин і помірному зниженню артеріального тиску.

Імбирний чай

Він часто використовується для поліпшення травлення, але також може бути корисним для серцево-судинної системи. Сполуки, що містяться в імбирі, сприяють розслабленню кровоносних судин, зменшенню запалення і підтримці здорового кровообігу.

Подобається це: Подобається Завантаження…