Попри складний час, більшість абонентів КП «Тернопільводоканал» знаходять можливість оплачувати комуналку. Це дає підприємству можливість повноцінно забезпечувати Тернопіль та довколишні села водою і дбати про відведення стоків.

«Дякуємо нашим сумлінним споживачам за вчасну оплату комуналки. І просимо знайти варіанти розв’язання проблеми із заборгованістю тих, хто не розрахувався за послуги, надані підприємством. Тим паче, КП «Тернопільводоканал» надає можливість розтермінування боргу, щоб сплачувати його поступово посильними сумами.

На жаль, станом на 1 жовтня 2025 року серед населення налічувалося приблизно 10% абонентів з простроченою заборгованістю за надані «Тернопільводоканалом» послуги.

Закликаємо не гаяти час і якнайшвидше розпрощатися із боргом і юридичних осіб.

Позбуваючись боргу і своєчасно оплачуючи комуналку, ви робите важливий внесок в безперебійне й стабільне забезпечення міста питною водою, відкачування й очищення стоків, ремонт труб і модернізацію обладнання», – наголосили у комунальному підприємстві.

Подобається це: Подобається Завантаження…