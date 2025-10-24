Тернопіль втратив ще одного захисника. Із жовтня 2023 року вважали зниклим безвісти Василя Томчука. Свій останній бій Василь прийняв на Донеччині. Загинув на 48-у році життя… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Томчук Василь Сергійович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 48-у році життя, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Василь вважався зниклим безвісти з 26 жовтня 2023 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

