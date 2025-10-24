У Чорткові відбулася мирна акція «Безвісти зниклі і полонені – не забуті», у якій взяли участь родини військовослужбовців, що зникли безвісти під час війни.

Учасники заходу зібралися біля Алеї віри та надії, щоб вшанувати своїх рідних, нагадати суспільству про кожного зниклого воїна та спільно помолитися за їхнє повернення.

Хода пройшла центральними вулицями міста, зробивши зупинку біля фігури Матері Божої в районі спортивної школи, де всі присутні молилися на вервиці.

Завершилася подія у Соборі верховних апостолів Петра і Павла, де відбулася спільна молитва за зниклих безвісти, полонених і полеглих Героїв України.

«Нехай ця хода стане знаком віри, надії та любові, адже кожен із них – живе серце нашої громади, про яке ми не забуваємо.

Станом на сьогодні у Чортківській громаді офіційно вважаються зниклими безвісти 64 людей – наших земляків, які пішли боронити Україну та досі не повернулися.

Ми чекаємо на кожного. Ми молимося за кожного», – зазначили у міській раді.

