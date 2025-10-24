За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у вихідні та на початку робочого тижня прогнозується нестійка осіння погода, пов’язана з впливом атмосферних фронтів. Очікуються невеликі дощі, пориви вітру та зниження температурних показників.

25 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

У Тернополі небо буде вкрите хмарами. Вночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13 градусів.

