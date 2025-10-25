Вибухонебезпечну знахідку часів Другої світової війни знешкоджено у Тернополі.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі, на вул. Доли, на території будівельного майданчика виявлено вибухонебезпечний предмет.

По прибуттю на місце події піротехніки ДСНС встановили, що знайдений боєприпас – артилерійський снаряд калібром 81 мм часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку вилучили та знешкодили, повідомили в обласній ДСНС.

