Із цьогорічного травня вважали зниклим безвісти тернополянина Ярослава Гирила. Стало відомо: життя захисника обірвалось на 39-у році життя під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна слава і пам’ять українському Воїну!

«Навіки пішов у Вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк – захисник Гирило Ярослав Валерійович.

Воїн вважався зниклим безвісти з 4 травня 2025 року. Його життя обірвалось на 39-му році життя під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, побратимам захисника.

Вічна слава і пам’ять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

