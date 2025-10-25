Студентська рада студмістечка Західноукраїнського національного університету організувала свято спорту та командного духу – турнір з мініфутболу на Кубок ректора ЗУНУ.

На футбольному полі панували жага до перемоги, дружня підтримка та спортивний азарт, які об’єднали студентів з різних гуртожитків у боротьбі за звання найкращих.

Після напружених матчів оголошено переможців: 1 місце – гуртожиток №4; 2 місце – гуртожиток №3; 3 місце – гуртожиток №2.

Адміністрація університету та адміністрація студмістечка згуртовують студентську спільноту й розвивають спортивний дух навчального закладу.

