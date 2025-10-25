На території школи села Колодрібка Заліщицької громади відкрили меморіальні дошки захисникам України – Михайлу Вельничуку та Ростиславу Антонюку.

Ця подія об’єднала громаду у спільній скорботі та вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу й незалежність нашої держави. На захід зібралися представники місцевої влади, духовенства, військові, вчителі, учні, односельці та рідні Героїв.

Учасники заходу зі щемом у серці згадували про тих, хто боронив Україну ціною власного життя. Отець Василь звершив освячення меморіальних дошок, після чого лунали щирі слова подяки та скорботної пам’яті за полеглими захисниками.

Перший заступник міського голови Роман Краснюк висловив щирі слова співчуття та подяку рідним загиблих воїнів за виховання справжніх патріотів України. Він наголосив, що Заліщицька громада завжди пам’ятатиме своїх героїв, шануватиме їхню мужність і підтримуватиме родини полеглих захисників.

Хвилина мовчання, схилені голови, сльози на очах – усе це стало свідченням великої шани до наших Захисників.

«Такі події мають особливе значення для молоді, адже нагадують: Герої поруч із нами – у пам’яті, у наших серцях, у щоденних справах заради миру.

Пам’ять про Михайла та Ростислава житиме вічно в наших серцях, а встановлені меморіальні дошки стануть символом мужності, відданості та любові до України», – зазначили у Заліщицькій міській раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…