У ніч із суботи на неділю Україна традиційно переходить на зимовий час. О 04:00 ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад — тобто спати можна буде довше.

У 2024 році перехід на зимовий час анонсували як останній в українській історії, після чого Україна мала залишитися у цьому часі та не переходити більше на літній. І в липні депутати ВР проголосували за скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

Втім, восени 2024 року українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський не планує підписувати цей закон. Тому і цьогоріч о 4:00 26 жовтня годинники переведуть на годину назад.

Вплив на здоров’я людини

Лікарі відзначають, що такі зміни в часі найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями — із серцево-судинними та психоневрологічними. Тож організм слід підготувати до переходу на зимовий час, щоб зменшити рівень стресу.

Рекомендують менше цікавитися новинами, бо інакше це призведе до психоемоційного збудження. Проводити більше часу на свіжому повітрі та з рідними. Якщо є хронічні захворювання, то займатися лікуванням і дотримуватися рекомендацій свого лікаря.

З іншого боку, перехід з літнього на зимовий час — це і плюс. Тому що години змінюються, і людина може більше поспати, на відміну від переходу із зимового на літній час.

Щоб полегшити адаптацію, можна також займатися творчістю, створити для себе комфортні умови.

Що відомо про переведення годинників в Україні

Вперше сезонне переведення годинників для українців відбулося у 1981 році, коли це вирішив запровадити Радянський Союз. А от саме в Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадали на вихідні дні, аби люди могли адаптуватися до змін. Відтак стрілки годинника восени та навесні українці переводили вже 43 роки.

Наразі Україна входить до числа приблизно 70 країн світу, де зберігається практика переходу на літній і зимовий час. Водночас понад 120 держав уже відмовилися від цього, вважаючи, що в сучасних умовах така процедура не має енергетичного або економічного сенсу.

Подобається це: Подобається Завантаження…