У Варшаві відкрили виставку робіт учасників проєкту “Воїни світла”, яким опікується волонтерка Олена Хмельницька.

Автори картин – учасники бойових дій, які проходять реабілітацію та лікування в медичних закладах Тернопільщини.

Захід відбувається за підтримки польських партнерів, повідомили у департаменті культури та туризму ТОВА.

Участь у відкритті виставки, розташованої в будівлі комплексу “Warsaw Spire”, взяв боєць-ветеран з Борщівщини Володимир Симанишин. У липні 2023 року на передовій чоловік втратив обидві руки. Під час реабілітації почав писати картини. У рамках мистецького євро-туру роботи пана Володимира вже побували в Чехії.

