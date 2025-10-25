Шумськ зустрічає ще одного Героя. В’ячеславу Меланченку буде завжди 33.

Уродженець Донеччини, він боронив Україну з перших днів війни. Та на початку серпня 2023-го зв’язок з В’ячеславом обірвався. Не обійме більше мама сина, а сестра брата. В’ячеслав повертається на щиті. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо про загибель мужнього Захисника, відважного воїна – Меланченка Вʼячеслава Володимировича, уродженця міста Курахове Донецької області.

З 6 березня 2022 року воїн протистояв ворожим силам, виконуючи усі бойові завдання з знищення противника.

Наближення активних бойових дій в рідному Курахові на Донеччині змусили родину Вʼячеслава переїхати в місто Шумськ, отримати статус внутрішньо-переміщених осіб. У Героя залишились мама з сестрою, які чекали на його приїзд.

4 серпня 2023 року Вʼячеслав вважався безвісти зниклим. Останній бій він прийняв поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Загинув в день свого 33-ти річчя.

В понеділок, 27 жовтня, об 11-00 годині на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч загиблого Героя. Чин поховання та похоронна служба пройде цього ж дня в місті Шумськ, у Спасо-Преображенському храмі. Просимо всіх прийти та віддати шану Герою, який мужньо захищав рідну країну.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття родині та близьким Захисника. 27 жовтня 2025 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби», – повідомив гірку звістку голова Шумської громади Вадим Боярський.

Подобається це: Подобається Завантаження…