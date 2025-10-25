Асоціація футболу Тернопільщини затвердила дату і місце проведення фінального поєдинку Ліги Тернопільщини з футболу сезону-2024/25 між командами Тернопільського району – ФК «Біла» та «Спиртовик» (Мишковичі).

Матч відбудеться у неділю, 26 жовтня, у місті Збараж, на місцевому стадіоні «Колос».

Стадіон у Збаражі є домашньою ареною одразу двох колективів – «Галич» та ФК «Збараж», які виступають у вищій лізі чемпіонату Тернопільської області.

На цій спортивній арені в 2021 році вже відбувався фінал Ліги Тернопільщини сезону-2020/21 і його переможцем стала команда ФК «Вишнівець», котра була сильнішою за ФК «Івачів» – 2:0. Також збаразький стадіон «Колос» кількома роками раніше був господарем фінального поєдинку кубку Тернопільської області 2017 року, в якому команда «ДСО-Поділля» з Тернопільського району перемогла зборівський «Колос» – 3:0.

АФТ нагадує, який був шлях команд ФК «Біла» та «Спиртовик» до фіналу Ліги Тернопільщини сезону-2024/25. Спершу колективи грали на попередньому етапі і, що цікаво, в одній групі «В». У особистих зустрічах білецька команда мала перевагу – перемога 2:1 на домашньому стадіоні та була зафіксована нічия 1:1 на виїзді. В підсумку ФК «Біла» став переможцем групи і напряму вийшов до півфіналу, а «Спиртовик», як краща друга команда з трьох груп, теж пробилася до 1/2 фіналу.

Ліга Тернопільщини. Сезон-2024/25. Група «В». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди І В Н П М’ячі О Біла Мишковичі 1 ФК «Біла» 4 3 1 0 7:2 10 – 1:2 1:1 2 «Спиртовик» Мишковичі 4 2 1 1 7:5 7 2:1 1:1 – 3 «ЦРСФВ» Теребовля 4 0 0 4 2:9 0 1:0 3:0 4:2 1:0

У півфіналі ФК «Біла» за сумою двох матчів був сильнішим за «Динамо» з Красівки (Тернопільський району). Після виїзної перемоги 4:2 білецька команда вдома зіграла з суперником внічию – 2:2. «Спиртовик» ж в обох поєдинках святкував перемогу над ФК «Озеряни» з Борщівщини – 5:3 у гостях та 7:2 удома. Отож, за підсумками двох поєдинків загальна перемога дісталася представникам Мишковичів з рахунком 12:5.

Варто зазначити, діючим переможцем Ліги Тернопільщини є команда ФК «Біла» (Білецька громада, Тернопільський район), яка 28 липня 2024 року у фінальному поєдинку, який відбувся в Озерній, що на Зборівщині в драматичні боротьбі переміг «Вікторію» з В. Бірок (Тернопільський район) – 1:0. У тому поєдинку в основний час голів команди не забивали і арбітр Василь Чубарик призначив додатковий. У першому екстра-таймі був забитий єдиний м’яч, який вирішив долю фінального матчу. Індивідуальну майстерність продемонстрував Олександр Процик, котрий звільнився з-під опіки двох захисників «Вікторії» та влучно пробив практично з лінії карного майданчика під самісіньку стійку. Стрибок голкіпера «Вікторії» Дмитра Чижевського виявився запізнілим та й йому в тому епізоді було надзвичайно складно дістатися до м’яча. Отож, ФК «Біла» має шанс стати першим у Тернопільській області клубом, який виграє Лігу Тернопільщини двічі поспіль.

Однак, і в «Спиртовика» є бажання здобути перший обласний трофей у своїй клубній історії. Що цікаво, обидва фіналісти виступали в 2025 році в першій лізі чемпіонату Тернопільському районі і колектив з села Мишковичі зайняв призове третє місце, випередивши білецьку команду на чотири очка, яка фінішувала четвертою. В районному чемпіонаті суперники обмінялися перемогами на полях суперників – ФК «Біла» переміг на виїзді 2:1 і поступився вдома – 3:4.

Усі володарі Ліги Тернопільщини:

2020 рік – «Говерла» (Дубівці)

2021 рік – ФК «Вишнівець»

2022 рік – «Вікнини» (Вікно)

2023 рік – «Лісма» (Шляхтинці)

2024 рік – ФК «Біла».

