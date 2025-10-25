Пам’ять загиблого військового Миколи Голубовича вшанували під час уроку історії в Тернопільській ЗОШ № 24. Микола Голубович пішов захищати Батьківщину добровільно – 26 лютого 2022 року. Обіймав посаду гранатометника. Загинув 9 липня 2022 року.

Сьогодні у Тернопільській ЗОШ № 24 навчається двоє його дітей. Міський голова Тернополя Сергій Надал під час уроку передав дітям символічні пам’ятні годинники, повідомили у пресслужбі ТМР.

Пам’ятні годинники отримали учень 6-І класу Голубович Владислав та учениця 5-Б класу Голубович Олександра.

У міській раді кажуть, що це один зі способів нагадати, як важливо підтримувати родини, які втратили рідних на війні.

Микола Голубович народився 20 вересня 1978 року у місті Тернополі. Закінчив Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука.

26 лютого 2022 року Микола пішов добровільно, не очікуючи на повістку, захищати Батьківщину, був мобілізований й призваний в роту охорони, а згодом став військовослужбовцем 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Обіймав посаду гранатометника. Разом із побратимами Микола боронив Донеччину. Загинув 9 липня 2022 року під час виконання службових обов’язків внаслідок ворожого ракетного удару по місту Часів Яр Донецької області.

Похований 15 липня 2022 року у Тернополі, на Пантеоні Героїв, що на Микулинецькому кладовищі.

9 січня 2023 року Микола Голубович посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

22 серпня 2022 року, згідно рішення Тернопільської міської ради, посмертно отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

