Богдан Робак родом із села Богданівка Підволочиської громади. І хоч довгі роки проживав з сім’єю в Тернополі, завжди приїжджав на батьківщину, до мами, підтримував її, доглядав. А потім зв’язок з Богданом обірвався. Рідні сподівалися, може в полоні? Вірили, чекали. На жаль, Богдан загинув ще на початку липня 2024-го. Не дочекалась навіть цієї гіркої звістки мама: відійшла у Вічність. Прощаються з Богданом у рідному селі, громаді, прощаються у Тернополі. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Знову біль і скорбота прийшли в наші серця. Стало відомо про загибель молодшого сержанта Робака Богдана Михайловича, військовослужбовця 46-ї окремої аеромобільної бригади Збройних Сил України Богдана Робака.

Богдан родом із села Богданівка Підволочиської громади, проте більшу частину свого життя — понад тридцять п’ять років — прожив у місті Тернополі. Попри це, він завжди пам’ятав про рідне село, часто навідував матір, підтримував, доглядав — залишався сином, який серцем ніколи не відійшов від своєї малої батьківщини.

Довгий час він вважався зниклим безвісти. Рідні й знайомі сподівалися, що, можливо, він перебуває в полоні. Та, на жаль, стало відомо, що 5 липня 2024 року Богдан загинув під час бойових дій поблизу населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області. Його мама до останнього вірила в диво, але, не дочекавшись звістки про сина, кілька місяців тому відійшла у вічність», – повідомили у Підволочиській селищній раді.

У суботу, 25 жовтня, в Тернополі біля дому, де він проживав Герой з родиною, відправили панахиду. Потім кортеж попрямував до села Богданівка, біля каплички Матері Божої також відбулась панахида.

Після цього тіло буде доставлене до Дому печалі у Тернополі, на вулиці Микулинецькій. У неділю, 26 жовтня, о 13:00 розпочнеться похоронна відправа в Домі печалі. Поховання відбудеться на Тернопільському кладовищі «Довжанка» поруч з дружиною, яка кілька років тому теж відійшла у вічність. «Вічна пам’ять і шана Богдану Робаку — мужньому захиснику України, який гідно виконав свій обов’язок перед Батьківщиною. Його життя — це приклад любові до рідної землі,до України. Нехай Господь упокоїть його душу у Своєму Царстві, а вдячна пам’ять про нього живе серед нас. Вічна памʼять!», – йдеться у повідомленні громади.

Подобається це: Подобається Завантаження…