У селі Вілія Шумської громади урочисто відкрили меморіальні дошки полеглим землякам, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю. Пам’ятні знаки встановили на фасаді Вілійського закладу загальної середньої освіти.

Назавжди в історії громади залишаться імена захисників: Олександра Дацюка, Романа Затворнюка, Валерія Лівара, Андрія Максимчука та Григорія Секереша.

Міський голова Вадим Боярський висловив слова підтримки родинам загиблих Героїв. Також вручив відзнаку «Почесний громадянин Шумської міської територіальної громади» (посмертно) дружині Григорія Секереша. Присутні вшанували пам’ять загиблих земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальних дошок.

Доземний уклін, вдячність і вічна пам’ять Героям, що віддали життя за Батьківщину.

