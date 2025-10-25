Головнокомандувач Збройних сил Литви з 2014 по 2019 рік та представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Зукас заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито перешкодила українській владі у захисті Верховної Ради Криму від російських сил у 2014 році.

Він у своїй книзі описав, як німецька політикиня нібито вплинула на українську владу під час окупації Криму, перешкоджаючи українським солдатам захищатися від російських підрозділів. Про це пише видання Welt.

У коментарі Welt Жукас зазначив, що у той час перебував в українській столиці. Як головнокомандувач литовської армії зустрічався з Олександром Турчиновим, який виконував обов’язки президента України до інавгурації Петра Порошенка в червні 2014 року.

На запитання про те, чому Україна все ж не чинила опору захопленню будівлі парламенту в Криму, литовець пригадав свою розмову з Турчиновим: “він сказав мені, що це було прохання Меркель у телефонній розмові”.

Welt звʼязався і з речницею офісу Ангели Меркель й та відповіла, що “не коментує окремі висловлювання думок”.

Вона також послалася на повний текст інтерв’ю Меркель в Угорщині та інші публічні заяви колишньої канцлерки, зокрема, в політичних мемуарах “Свобода”, опублікованих у 2024 році, “до всіх яких нам нема чого додати, навіть з огляду на ваші запитання”.

