Щоб полуниця не вимерзла за зиму і потішила рясним урожаєм в наступному сезоні, дуже важливо вчасно і правильно провести мульчування.

Це допомагає не лише зберегти тепло в ґрунті під час морозів, а й захищає кореневу систему від перепадів температури. Мульча також утримує вологу, перешкоджає росту бур’янів і покращує структуру ґрунту, що створює ідеальні умови для рослин.

Обираючи правильний матеріал для мульчування, ви забезпечуєте полуниці захист на всю зиму та закладаєте основу для рясного цвітіння та плодоношення вже навесні.

Агрономи кажуть, мульча відіграє важливу роль у захисті полуниці від замерзання, особливо за відсутності стабільного снігового покриву. Вона допомагає зберегти ґрунт навколо рослин теплим і захищає коріння від переохолодження.

Для мульчування полуниці рекомендується використовувати солому, розташовуючи її навколо кущів. Якщо соломи недостатньо, можна додати тирсу.

Мульчування з використанням соломи дозволяє зберегти тепло в ґрунті та захистити рослину від несприятливих морозів.

Чим краще не мульчувати

Хоча сіно може здатися зручним матеріалом для мульчування, воно може містити насіння бур’янів, які проростуть і ускладнять зростання полуниці.

Тому краще уникати використання сіна як мульчі.

Навесні, коли настає час активного зростання полуниці, потрібно видалити мульчу.

Це дозволить рослині вільно розвиватися та підготуватися до нового врожаю.

