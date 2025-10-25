Війна забрала ще одне молоде життя. Василь Гула із села Рибники Саранчуківської громади загинув на Сумщині. Осиротіли без тата діти, вдовою залишилася дружина. Василеві було лише 38 років. Вічна та світла пам’ять Герою!

«У селі Рибники Саранчуківської громади попрощались з загиблим Героєм Василем Гулою. Дорогою додому тіло з домовиною зустрічали люди біля населених пунктів, аби в скорботі на колінах вшанувати Воїна, який віддав своє життя за Україну і кожного з нас. Провести в останню дорогу воїна прийшли його друзі, однокласники, побратими, односельці та жителі громади.

Гула Василь Миколайович народився 10 січня 1987 р.н. у с.Рибники. Був призваний на військову службу під час мобілізації 21 листопада 2023 року. Служив головним сержантом у складі 105-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Будучи відданим Військовій присязі на вірність українському народу, 14 жовтня 2025 року загинув в наслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання поблизу с.Дмитрівка Великописарівської громади Охтирського району Сумської області.

Жострока війна забрала у дітей батька, у дружини – чоловіка, у родини – брата. Йому назавжди 38. Вічна пам’ять і слава Герою!», – повідомили у Саранчуківській громаді.

