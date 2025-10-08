Ще один захисник став у Небесний стрій. На Сумщині внаслідок атаки ворожого дрону загинув житель села Жизномир Бучацької громади – Степан Хавар. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Сумне сповіщення надійшло з фронту.

4 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув солдат, стрілець 1-го відділення Степан Хавар, 1997 року народження із села Жизномир – унаслідок атаки ворожого дрону поблизу населеного пункту Пожня Охтирського району на Сумщині.

Герой віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне майбутнє рідної землі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого Захисника.

Сумуємо всією Бучацькою громадою, розділяючи біль непоправної втрати.

Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Степану Хавару – Герою України!» – написали у Бучацькій міській раді.

