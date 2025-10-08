За зберігання наркотичних речовин жителю Тернополя загрожує до 5 років обмеження волі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейського офіцера громади Тернопільського райуправління поліції звернулися мешканці однієї з багатоповерхівок із повідомленням про підозрілих осіб, які навідуються до однієї з квартир.



Правоохоронець оперативно відреагував на звернення та під час перевірки виявив у помешканні 23-річного чоловіка, який зберігав у приміщенні квартири сім згортків із речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, а також пристрій для її куріння та рослини, схожі на коноплі.



З’ясувалося, що чоловік орендує цю квартиру. Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.

