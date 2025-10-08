Війна позбавляє наших захисників здоров’я, сили, життя. Сумна звістка надійшла у Скориківську громаду. Внаслідок гострого інсульту відійшов у Вічність житель села Токи – Григорій Марчук. У віці 58 років… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Чорна звістка надійшла у громаду. Невблаганна смерть забрала життя ще одного Героя. 7.10.2025 року внаслідок гострого ішемічного мозкового інсульту, помер наш земляк, житель села Токи – Марчук Григорій Васильович, 08.11.1967 р. н.

Клята війна позбавляє здоров’я, сили, життя, несправедливо забираючи батька, родича, сусіда, друга, односельчанина, який увесь свій вік важко працював і завжди допомагав іншим.

Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Григорія.

Вічна наша шана та пам’ять Герою. Царство небесне спочилому Захиснику!

Про дату зустрічі та поховання повідомимо згодом», – написали у Скориківській громаді.

