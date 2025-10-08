В Україні за сприяння Служби зайнятості 832 жінки вже навчаються за умовно «чоловічими» професіями, з них на Тернопільщині – 38. Серед жінок нашої області: 9 опановують професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, 22 – оператора котельні, 5 жінок здобули професію верстатника деревообробних верстатів, а ще 2 навчаються на оператора верстата з програмним керуванням. Уже є бажаючі опанувати й інші спеціальності.

Як повідомили у відділ комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості, програма дозволяє безоплатно здобути 31 робітничу професію та працевлаштуватися у сферах, де жінки раніше були менш представлені. А бізнес отримує можливість підготувати для себе кваліфікованих фахівчинь, нестачу яких зараз гостро відчуває ринок праці.

Відтепер кожна жінка може опанувати такі професії, як водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, водій навантажувача, верстатник деревообробних верстатів, електрогазозварник, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів, електромонтер, оператор котельні, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар, фрезерувальник, машиніст крана, столяр, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор дронів та інші.

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн. Онлайн-заявка надсилається через офіційний портал служби зайнятості. Після її опрацювання фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей. Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де також можна отримати консультацію та безпосередньо оформити заявку.

Навчання відбувається за очною, дистанційною або дуальною формами, або шляхом їх поєднання. Тривалість професійної підготовки чи перепідготовки не перевищує 10 місяців, залежно від обраного напрямку.

Вартість навчання покривається в розмірі до 30 280 грн, решту (за потреби) можуть оплатити роботодавець або учасниця програми. Після завершення навчання слухачки отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії та працевлаштовуються за новою спеціальністю.

Стереотипи – це про минуле. Майбутнє – за рівними можливостями! Запрошуємо жінок долучатися до програми навчання та будувати кар’єру в сучасних і затребуваних галузях економіки. Детальніше про можливості навчання можна дізнатися у зручному для Вас підрозділі Тернопільського обласного центру зайнятості або за телефоном «гарячої» лінії – (063) 576-57-56.

