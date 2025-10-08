Загалом за минулий місяць зафіксовано 9 124 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.



За даними управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширенішими порушеннями стали: перевищення швидкості, керування автомобілями без документів або у стані сп’яніння, а також ігнорування дорожніх знаків, розмітки та правил обгону.



На Тернопільщині у вересні зареєстровано 266 дорожньо-транспортних пригод, із яких 56 – з потерпілими. У 7 аваріях водії перебували за кермом у нетверезому стані.



Серед основних причин ДТП – перевищення швидкості, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування під час руху заднім ходом.



Також зареєстровано 24 ДТП за участю пішоходів, унаслідок яких загинули 3 особи, ще 20 отримали травми.



Упродовж вересня поліцейські склали 194 адміністративних протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).





