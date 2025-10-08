Більше року рідні очікували обнадійливої звістки з фронту, та, на жаль, дива не сталось… Молодший сержант Володимир Шкляр, житель міста Борщів, загинув у липні 2024-го на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Прогрес Донецької області, загинув молодший сержант ШКЛЯР ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ, 1972 року народження, житель м. Борщів. Понад рік рідні очікували обнадійливої звістки, та, на жаль, дива не сталось…

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!», – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

«Трагічно і важко вкотре сповіщати про загибель нашого воїна-захисника, який вважався безвісти зниклим понад рік.

20 липня 2024 року в Донецької області під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Володимир ШКЛЯР, 6 серпня 1972 року народження, житель міста Борщева.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про загиблого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Володимира знайде вічний спокій», – написали у Борщівській міській раді.

Чин похорону воїна Володимира ШКЛЯРА відбудеться у четвер, 9 жовтня, о 15.00 год. з похоронного храму – до села Тулин.

Відповідно до розпорядження міського голови, в Борщівській міській територіальній громаді з 8 жовтня по 9 жовтня оголошено жалобу.

