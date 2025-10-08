1 листопада у Тернополі пройде спортивний захід «День Нескорених». Подія дозволить об’єднати ветеранів та ветеранок навколо спорту й відновлення, а також створить простір для спілкування, зародження нових проєктів і стане джерелом підтримки для тих, хто вже творить зміни.

Про це повідомляє ТМР.

Спортивний захід організовано Міністерством у справах ветеранів спільно з проєктом «Ігри Нескорених» в Україні, Центром стратегічних комунікацій Stratcom Ukraine, Тернопільською міською радою та Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Подія відбувається в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин «МХП Поруч».

Учасники заходу матимуть змогу:

– спробувати себе в активностях з адаптивних видів спорту;

– дізнатися історії знайомства з адаптивними видами спорту від інших ветеранів;

– зустрітися з учасниками міжнародних змагань та членами збірної України на Invictus Games.

«День Нескорених» допоможе нагадати, що ветеранський спорт — це не лише про фізичну активність, а й про відновлення, підтримку та повернення до активного життя.

Щоб стати учасником фестивалю адаптивного спорту «День Нескорених», необхідно заповнити форму. Реєстрація відкрита до 30 жовтня (включно). Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

Подобається це: Подобається Завантаження…