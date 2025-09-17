Герої без зброї: рятувальники Тернопільщини та всієї України відзначають своє професійне свято

Поширити

Їхня зброя — професіоналізм, сумлінність і відповідальність. Іноді їхні подвиги — ціною власного життя.

В Україні у середу, 17 вересня, відзначають День рятувальника. Це свято було запроваджене 12 вересня 2008 року указом Президента України.

З нагоди професійного свята в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбулися урочистості. Рятувальники приймали вітання, а кращі з кращих отримали заслужені нагороди, грамоти та нові спеціальні звання.

Зокрема, очільник Тернопільщини В’ячеслав Негода вручив працівникам державні нагороди та відзнаки Тернопільської ОВА — медалі «За службу Україні».

Відповідно до Указу Президента України

медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня нагороджено підполковника, начальника сектору Романа Рогатинського.

Посмертно відзнакою Президента України «За оборону України» нагороджено рятувальника Сергія Гоцуляка. Нагороду отримала його донька Анастасія.

Від початку повномасштабної війни навантаження на рятувальників зросло у рази. Кожна надзвичайна подія загартовує їхній характер і майстерність. Вони завжди першими йдуть туди, де небезпечно, приносячи людям надію, віру та шанс на життя.