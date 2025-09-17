У Тернополі затримали працівника ТЦК, який за день вчинив три ДТП і побився з поліцією

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Поліцейські затримали водія, який спричинив ДТП та тілесні ушкодження інспектору поліції.



У середу, 17 вересня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Вирішується питання про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.

Також вирішується питання затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.