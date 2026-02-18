Тернопіль отримав чергову партію гуманітарної допомоги від естонського міста-побратима Вільянді. Цього разу підтримка надійшла у вигляді шести потужних генераторів.

Обладнання було передано Тернопільському міському територіальному центру соціального обслуговування населення. Ці генератори стануть надійним резервним джерелом енергії, що дозволить забезпечити безперебійну роботу установи та якісне надання соціальних послуг містянам навіть під час можливих відключень електроенергії.

«Ми щиро дякуємо громаді Вільянді за цей важливий жест солідарності. Ваша постійна підтримка допомагає Тернополю залишатися стійким та забезпечувати комфорт для тих, хто цього найбільше потребує», – зазначають у територіальному центрі.

До слова, наприкінці минулого року КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» отримала від Вільянді медичне обладнання.