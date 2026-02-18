Протягом двох тижнів працівники Центру підтримки студентів ЗУНУ взяли участь у низці онлайн-заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня та вдосконалення практик інклюзивної взаємодії в освітньому середовищі.

Зокрема, фахівці Центру взяли участь у вебінарі «Турбота про здобувача освіти та інклюзивність. Досвід університетів Великої Британії», під час якого було представлено сучасні підходи британських університетів до забезпечення підтримки студентів, створення інклюзивного освітнього середовища та впровадження ефективних моделей супроводу здобувачів освіти.

Також працівники Центру долучилися до всеукраїнського онлайн-навчання «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень» та «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід», що реалізуються у співпраці з громадською організацією Безбарʼєрність та ЮНІСЕФ. У межах заходів було розглянуто теоретичні засади безбар’єрності та зміст комунікаційної кампанії «Безбар’єрність – це коли можеш».

Отримані знання сприятимуть розвитку безбар’єрного та інклюзивного освітнього середовища університету.