17 лютого у Кременці суд поставив крапку в резонансній справі про вбивство та зґвалтування неповнолітньої дівчини. 24-річному жителю Вишнівця призначили 15 років ув’язнення. Обвинувачений заявив, що оскаржуватиме рішення в апеляції.

Судові розгляди у резонансній справі про вбивство випускниці на Тернопільщині тривали понад 8 років і завершилися обвинувальним вироком.

Жителя Кременецького району засуджено до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство та сексуальне насильство (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 153 КК України). На момент вчинення злочину він був неповнолітнім, що відповідно до закону обмежувало максимальний строк покарання, повідомили у прокуратурі області.

Злочин стався у 2017 році у Вишнівці.

17-річна дівчина не повернулася додому після випускного вечора. Її тіло виявили наступного ранку неподалік від навчального закладу.

Прокурори довели в суді причетність обвинуваченого до злочину.

Протягом багатьох років він та сторона захисту неодноразово намагалися затягнути процес, висуваючи різні версії подій, однак зібрані докази підтвердили його вину.

Керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко, який очолив групу прокурорів у справі, забезпечив підтримання обвинувачення та доведення вини в суді.

Суд призначив максимально можливе покарання – 15 років ув’язнення.

«Цей вирок ще раз підтвердження принципу невідворотності покарання.

Попри складність розслідування та тривалі спроби затягування процесу, держава довела вину і встановила справедливість.

Закон переміг, а пам’ять загиблої дитини захищено рішенням суду», – наголосив керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.