18 лютого в області – хмарно. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, вдень 0- 5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Нічний дрібний сніг вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.