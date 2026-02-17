Тимчасово виконуючим обов’язки начальника відділення поліції №2 м. Зборів призначено підполковника поліції Мирона Кольбу.

Особовому складу територіального підрозділу його представив заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Славгородський.



Мирон Кольба закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ. Тривалий час працював у карному розшуку поліції Тернопільщини – пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника сектору кримінальної поліції. До призначення очолював управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.