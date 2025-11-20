Оперативна інформація станом на вечір 20 листопада від міського голови Сергія Надала.

На вулиці Стуса продовжуються роботи – там ще працюють рятувальники. На 15 Квітня рятувальні роботи майже завершені, зараз тривають технічні роботи з розбору завалів.

Житло та компенсації: виконком прийняв рішення: всім мешканцям зруйнованих квартир (123 квартири – 51 на Стуса + 72 на 15 Квітня) виплачуємо першу допомогу – 15 тисяч гривень на оренду житла. Виплату коштів почнемо вже завтра для тих, хто подав заяву.

Відновлення вікон: пошкоджено 1112 вікон та 49 балконів. Ми централізовано закуповуємо всі вікна за кошти бюджету. Плануємо завершити встановлення протягом тижня. Більшість людей просили саме такий варіант, оскільки процедура отримання компенсацій через державну систему єВідновлення є тривалою, а морози вже близько.

Допомога з документами: у штабі на базі школи №27 працюють усі служби – паспортні підрозділи, юстиція. Подати заяву на відновлення втрачених документів можна одразу в школі.

Перевірка укриттів: посилюємо роботу з перевірки всіх укриттів на території міста. Запросимо до роботи підрозділи ДСНС, щоб разом проконтролювати їхній стан. Укриття мають бути не тільки в доброму стані, але і постійно доступні.

Безпека: правоохоронці забезпечують цілодобову охорону постраждалих будинків. Встановили додаткове освітлення, щоб не було випадків мародерства.

Ритуальні послуги: місто забезпечує повністю за рахунок бюджету всі ритуальні послуги для родин загиблих.

Дякую рятувальникам, правоохоронцям, медикам, підприємцям, усім, хто вчора стояв у черзі здавати кров для поранених!

