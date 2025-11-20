Другий день поспіль у Тернопільський центр служби крові приходить рекордна кількість людей, щоб здати кров для постраждалих від російської атаки.

Лише за сьогодні тут прийняли 117 донорів, які разом здали понад 50 літрів крові. Ще 110 людей здали кров у громадах області завдяки роботі виїзних бригад центру.

У закладі кажуть: така активність донорів допомогла повністю закрити термінову потребу в крові. Медики мали оперативно забезпечити лікарні компонентами крові для надання допомоги постраждалим.

«Ми безмежно вдячні всім, хто прийшов у ці дні. Донори буквально вишикувалися в чергу. Саме завдяки вам ми змогли швидко сформувати необхідний запас крові для порятунку пацієнтів», – зазначають у Тернопільському центрі служби крові.

Водночас медики наголошують: хоча гострий дефіцит наразі подолано, потреба в донорській крові не зникає ніколи. Особливо потрібні резус-негативні донори, а критичний запит стосується крові групи III (B) Rh- (третя негативна).

Донорів чекають у Тернополі за адресою: вул. Клінічна, 8.

