У Тернопільській міській раді відбулося підписання контракту між ТОВ «Завод Електронмаш» концерну «Електрон» (Львів) та КП «Тернопільелектротранс» на постачання для міста 27 нових тролейбусів. Львівське підприємство стало переможцем відповідного тендеру.

Закупівлю реалізують у межах співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, який надає комунальному підприємству кредит у розмірі 10 мільйонів євро. Фінансування також передбачає інвестиційний грант у сумі 4 мільйони євро від уряду Канади в рамках Партнерства ЄБРР з питань клімату (HIPCA).

Про це повідомили в ТМР.

Йдеться про придбання сучасних енергоефективних тролейбусів з низькою підлогою разом із ремонтно-діагностичним обладнанням. Новий транспорт буде повністю пристосований до потреб пасажирів: салони обладнають системами кондиціонування, передбачено окремий кондиціонер для водія, а також місця для людей з інвалідністю і пандуси для зручного заїзду маломобільних груп.

Тролейбуси матимуть довжину 12 метрів, 37 сидячих місць і загальну місткість до 102 пасажирів. Вони будуть оснащені бортовими комп’ютерами для діагностики технічного стану: у разі виникнення несправностей система оперативно інформуватиме водія, що дозволить скоротити час на технічне обслуговування. Також передбачено встановлення камер відеоспостереження для підвищення безпеки пасажирів. Окремою перевагою цих тролейбусів є кузов із нержавіючої сталі та композитних матеріалів, що захищений від наскрізної корозії та забезпечує довший термін експлуатації транспорту. Нові тролейбуси також будуть оснащені сучасними двосинхронними двигунами Skoda.

Реалізація проєкту спрямована на оновлення електротранспортної інфраструктури Тернополя, підвищення її стійкості та ефективності, а також скорочення шкідливих викидів.